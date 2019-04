Kullo Kender tegi Göteborgis MK-finaalis tubli sõidu

Tänase päeva kulminatsiooniks oli MK-finaali I osavõistlus, kus rajale läks 33 ratsanikku, nende seas ka Kender. Takistuste kõrgus oli kuni 160 cm ja lisaks puhtusele pidid võistlejad olema ka kiired.

Kender lausus enne sõidu algust, et on seni oma hobustega väga rahul. «Tundub, et nad tunnetavad samamoodi, et tegemist on tähtsa võistlusega ja mul areenil tunne, et nad pingutavad rohkem ja tahavad ise väga hüpata.» Ise läks ratsanik suurele sõidule vastu ootusärevuses. «Tahan väga kogeda seda fiilingut võistelda selle suurepärase publiku ees.»

Oma esimesel suurvõistlusel tegi Eesti takistussõidu paar kena sõidu. Rahulikult ja püüdlikult võitlesid nad parkuuri lõpuni, tulemuseks 26. koht. Sisse tuli kaks viga süsteemidel. Maha kukkusid kolmese ja kahese süsteemi viimaste tõkete latid. Ratsanik ise oli esimese osavõistluse sooritusega rahul ja läheb homme kindlasti ka starti.

"Esimene ja teine takistus olid Artase jaoks väga raskes kohas ja ma väga kartsin neid. Mõtlesin, et jääme juba esimese takistuse ees seisma. Õnneks saime sealt kenasti üle. Hobune hüppas tõesti väga hästi ja andis endast maksimumi. Kaks viga pole hullu. Ise oleksin saanud küll paremini, aga olen rahul. Ootan juba homset päeva," ütles ratsanik peale võistlust.

MK-finaali esimene osavõistlus kujunes takistussõidu fännidele suurepäraseks maiuspalaks. Põnevust ja draamat jagus rohkesti. Lõpuks kujunes võistlus Šveitsi ja Belgia mõõduvõtmiseks, milles jäi peale Šveits, kui maailma hetke esinumber Steve Guerdat hobusel Alamo tuli vaid kolme sajandiksekundiga esimeseks. Mitmed favoriidid lõikasid endale liigse riskiga näppu ja see teeb võitja ennustamise päris keeruliseks.