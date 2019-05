Koolisõitjad särasid Leedus

Uhkes Leedu ratsakompleksis nimega Harmony Park peeti möödunud nädalal samanimeline rahvusvaheline koolisõidu võistlus. Osalejaid oli kohal kokku 8 riigist.

CDI3* grand prix’ tasemel võistles Leedus viis Eesti paari. Reedeses GP skeemis tuli teisele kohale Dina Ellermann hobusel Donna Anna, kes tulemusega 68,696% platseerus kohe valgevenelanna Hanna Karasiova ja Zodiaki järele (69,326%). Landy’s Akvareliga oli Dina viies, skoorides 66,696%, Getter Kangur ja Ashwan sõitsid välja kuuenda tulemuse (64, 239%).

Laupäevases GP Specialis olid Dina ja Akvarel teisel kohal, tulemusega 66,213%. Võit läks jällegi Kariasiovale ja Zodiakile (68,532%). Kangur ja Ashwan tegid kolmanda koha tulemuse (62,319%).

Pühapäevases GP muusikalises vabakavas pidi Dina jällegi valgevenelannale alla vanduma. Donna Annaga tehti kena kava ja saadi tulemuseks 68,935%, mis andis kokkuvõttes teise tulemuse. Võitja skooris Arlekinoga 71,425%.

”Donna oli GP-s tubli ja läheb järjest paremaks. See oli meie esimene välisvõistlus sel aastal ja ta ei kuulanud mind veel nii hästi, kui ma oleksin tahtnud. Just küris peame veel vaeva nägema, et jõuda sinna, kus me võiks olla. Näpukaid tuli meil küll sisse, aga välishooaja alguse kohta läks meil hästi. Akvarel oli samuti väga tubli,“ ütles Dina peale võistlust.