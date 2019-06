Koolisõitjad noppisid MK-etappidelt kõrgeid kohti

Tšehhis Brno CDI-W-l osales Grete Ayache oma kahe ratsuga. Farao Da Raiaga saavutati grand prix's teine koht tulemusega 69,021% ning MK-etapil muusikalises vabakavas oldi samuti teised tulemusega 71,990%.

CDI3* tasemel võistles Grete Eleito Da Ferrariaga, saades GP-s tulemuseks 65,673% ning GP Specialis 65,957%.

Mõlema hobuse sooritusega jäi sportlane väga rahule ja lisas, et nende areng on läinud soovitud suunas. „Faraoga sõitsin maailmakarika etappi ja ka täitsa esimest korda muusikalist vabakava. Grand prix’s oli hobune väga tubli näidates palju tugevaid külgi, kuigi sisse tuli viga esimesel piaffeel ja veel paar väikest viperust. 9-aastase hobuse kohta, kellel vähe kogemust, on see väga hea tulemus. Kohtunikele tundub ka hobune väga meeldivat. Farao on minu väike „powerhorse“, energiast pole tal kunagi puudust,“ muigab Grete. Ka Eleito kohta jagus sportlasel kiidusõnu. Hobune sõitis Brnos oma elu esimest GP Specialit ja tegi seda hästi. „Väga tublid poisid on mul,“ võtab Grete kokku.

Poolas Sopotis olid stardis nii meie noored kui ka kogenumad koolisõitjad. CDI-W-l võistlesid Dina Ellermann ja Donna Anna ning Getter Kangur ja Ashwan. Dina ja Donna Anna tegid GP-s tulemuseks 66,891% ja said kolmanda koha. Getter ja Ashwan said samas sõidus tulemuseks 61,043%. Muusikalises vabakavas olid Dina ja Donna Anna samuti kolmandal kohal, skoorides 69,725%, Getter ja Ashwan lõpetasid tulemusega 64,835%.

Dina osales CDI3* tasemel Landy’s Akvareliga, kus olid võidukad nii GP-s (65,630%) kui GP Specialis (64,702%).