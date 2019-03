Koolisõidu sisemeistriks tuli Dina Ellermann

Seenioride klassi sportlased pidid sooritama esimeses osavõistluses Intermediate II ja teises osavõistluses grand prix’ skeemi. Ellermann osales võistlusel kahe hobusega, kuid pidid tegema valiku, kumma ratsuga läheb tulemus arvesse sisemeistrivõistluste arvestuses. Valik langes Donna Annale ja mõlemal päeval tegigi paar parima tulemuse, kindlustades endale ka kuldmedali. Kahest skeemist kogusid nad kokku 138,934 protsendipunkti. Hõbemedali võitsid Getter Kangur ja Ashwan (130,079 pp) ning pronksi Tiina Kuusmann ja Romantika (126,660 pp). Kõik sportlased treenivad teeneka koolisõidu treeneri Alla Gladõševa käe all.

Dina jaoks tuli võit Donnaga väikese üllatusena. Viimase minutini ei suutnud ta valida, kumma ratsuga sisemeistrivõistluste arvestuses osaleda. „Otsustasin lõpuks anda võimaluse Donna Annale ja nagu näha, see risk tasus end ära.“ Sportlase jaoks on nii Landy’s Akvarel kui Donna Anna hetkel võrdsed partnerid. Akvarel on küll kogenum, aga Donna võimekam. Viimasega peab veel palju tööd tegema, et tulemused paremaks saada. Dina suureks sihiks on augustis toimuvad Euroopa meistrivõistlused, millest ta loodab osa võtta, kui hooaja sees kõik õnnestub.

Noorte klassis, kus sooritati R taseme skeeme, võitis kulla Helena Kaal hobusel Cassander (132,237 pp), hõbedamedali sai kaela Hanne-Lore Väin hobusega Burberry 7 (128,291 pp) ja pronksi Maribel Tuiken hobusega Jazz Hit (115,892 pp).