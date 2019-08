Koolisõidu Euroopa meistrivõistlused algasid dramaatiliselt

Dina Ellermann ja 11-aastane eesti sporthobuse tõugu mära Donna Anna olid ühise paarina samuti EM debütandid ning läksid ka välja selgitama, kuidas hobune üldse sellise atmosfääri vastu võtab. Sportlase sõnul ei olnud Donna Anna soojendustel just lihtsamate killast, kõik ümbritsev mõjutas tema tähelepanuvõimet ja raske oli aru saada, kas teha üks või kaks trenni päevas, sest kord oli hobune väsinud, järgmine hetk jälle liigagi ergas ja elevil.

Võistluspäeval startisid nad vahetult enne favoriite Isabell Werthi ja Bella Rose’i ning peale neid jäigi veel üldse sõita neljal paaril. Publik oli ootusärevuses ja võistluse kulminatsioon saabumas. Dina väitel see asjaolu teda tegelikult ei seganud, vaid püüdis lihtsalt keskenduda oma sõidule.

Kogu sõit oli enamvähem ühtlane, nõrkadeks kohtadeks on Donna jaoks hetkel piruetid ja traaviküljendused ning üldiselt on ratsaniku sõnul lihtsalt aega vaja, sest sarnaselt Grete hobusele on temagi alles jõudnud GP tasemele. Ta märkis ka, et ei olnud väga rahul passaažiga, mis vajab oluliselt teravust juurde. „Kui ma võrdlen märtsiga, siis täna on Donna juba tubli arengu teinud, aga GP hobuse välja koolitamine võtab tegelikult aastaid, ta ei ole veel füüsiliselt ega mentaalselt valmis,“ lisas Dina. Paari tulemuseks jäi 66,661% ning 54. koht.

Suuremas mängus läks aga eriti dramaatiliseks. Individuaalselt tegi väga võimsa soorituse taaskord Isabell Werth hobusel Bella Rose, tehes personaalse rekordi ja (85.652 %) edestades seega oma kaasmaalannat Dorothee Schneiderit hobusel Showtime FRH pika puuga (80.233 %). Sakslaste ülemvõim oli nii ilmne, et kuldmedali võitmises küsimusi ei tekkinud. Individuaalselt tegi paremuselt kolmanda tulemuse Sönke Rothenberger Cosmol, jäädes siiski enda ja fännide pettumuseks pisut alla 80% piiri (79.084 %).

Kuigi paljud ootasid reaalselt lahingut just Bella Rose’i ja Cosmo vahel, sõitis tegelikult paremuselt teise skoori välja Charlotte Dujardin oma efektsel hobusel Mount St John Freestyle (81.910%), tuues sellega britid kindlale hõbemedalile. Paraku tuvastati sooritusjärgses veterinaarkontrollis hobuse vasakult küljelt kannuse kohalt veri, mis elmineeris paari edasiselt võistluselt ning Suurbritannia medalikonkurentsist.

Dujardin kommenteeris, et on totaalselt ahastuses „Minu hobuste heaolu on mulle väga oluline, midagi sellist pole minuga varem juhtunud. Aga loomulikult ma aktsepteerin korrapidajate ja kohtunike otsust.“ Hobuse omanikud Emma and Jill Blundell märkisid, et on Charlotte’is veendunud, kui väga heas sõitjas ja hobuste eest hoolitsejas ning on uhked selle üle, et just tema Freestyle’iga sõidab.

Paremuselt neljas skoor kuulus Edward Galile ja Glock’s Zonikule (78.758 %), kes viisid oma isikliku rekordsõiduga hollandlased hõbemedalile. Gal märkis, et kuna Zonik on täkk, siis hetkel on ta väga hajevil ja märadest rohkem huvitatud kui võistlusest, mistõttu oli hobune pinges ja ratsaniku ülesanne väga keeruline. Gali võistkonna- ja elukaaslane Hans Peter Minderhoud, kes lõpetas hobusel Glock’s Dream Boy N.O.P. 15. kohal, märkis, et kindlasti oli pinge laes, sest neil on valusalt meeles, kuidas võistkond Tryonist WEGilt medalita naases.

Üliõnnelikud rootslased näitasid väga kõrget kvaliteeti. Nende ankrumees Patrik Kittel oli stardis hobusel Well Done de la Roche CMF ning pälvis tugeva sõidu eest tulemusega 78.261 % 7nda koha. Teised võistkonnakaaslased Juliette Ramel (Buriel K.H.) ja Therese Nilshagen (Dante Weltino Old) lõpetasid mõlemad esiviieteistkümne seas.

Kõik võistkonnad arvutasid pidevalt punkte ning närisid küüsi. Kuna võistlus oli ühtlasi viimaseks OM kvalifikatsiooniks, käis väga pingeline rebimine. Viimased kohad olümpiale garanteerisid endale Taani, Iirimaa ja Portugal.