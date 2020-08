Kolmevõistluse Eesti meistritiitel läks saarlasele

Värske kuldmedali omanik Jaagup Kallas kommenteerib oma läinud nädalavahetuse sooritust aga järgnevalt:

”EMV kuldmedalit hindan kõrgelt. Võistlustules olid kõik Eesti hetke parimad kolmevõistlejad. Eriti valmistab see võit rõõmu seetõttu, et kaks eelnevat aastat on kuld napilt tobedate eksimuste tõttu käest libisenud. Kõige paremini õnnestus takistussõit. Rada oli üles seatud meistrivõistlustele vastavalt päris krõbe, aga Olli Royal näitas head taset ja läbisime raja vigadeta. Seekord oli hobune veidi hajevil, kuid vaatamata sellele eksimusi ei tulnud ning läbisime krossi puhtalt ja normiaja piires. Kross ise oli samuti parajalt raske ja väga ilus. Korraldajad on teinud ära suure töö, selliseid võistluskomplekse võiks Eestis rohkem olla, ehk meelitaks see ka kolmevõistluse juurde rohkem sportlaseid. Koolisõidus sõitsime välja karjääri parima tulemuse 70,7%, millest oleks piisanud, et kindlustada liidripositsioon juba avaalal, kuid kahjuks unustasin kaks korda skeemi ära ja nii karistati mind kuue karistuspunktiga ning lõpetasime koolisõidu teisel kohal. Võistlusel osalemise ainus eesmärk oli võita kuldmedal ja see sai täidetud.”

CCN70 klassis osales kokku 28 võistluspaari ja seal läks võit neljaaastasele eesti sporthobusele Konfloria de Lunale, kellega Jaagup Kallas saavutas puhta parkuuri ning krossiga lõppskooriks 30,4 kp.

Tasemel CCN90 võitis vaid 28,0 karistuspunktiga Sandra Anet Kalju (RK El Awrah ET) hobusel Hello Kitty.