Grete Ayache trotsis Ungari MK-etapil äikest ja vihma

Faraoga täitis sportlane oma teise EM-i normi. “Juba GP’s oli ta tubli aga GP Specialis oli ta väga tubli! Tundsin, et lõpuks suudan tema suurt energiat kontrollida ja suunata kuidas vaja on. Tahtsin teha rahuliku ja veatu sõidu, mis mul ka õnnestus, kuigi potentsiaali on tal kõvasti veel ja võiksin lisada isegi rohkem ilmekust. Kuid ta on alles 9-aastane, niiet iga asi omal ajal. Tulemus on juba praegu päris korralik. Olen väga rahul,” lisas Grete.

Juba mai lõpus võistleb Grete oma kahe ratsuga Sloveenias Lipicas.