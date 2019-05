Grete Ayache täitis EMi normi

Võistluse kohta rääkis Grete järgmist: ”Faraoga läheb meil koostöö järjest paremaks. Reedeses GPs oli hobune natuke kuum ja mõned vead tulid sisse. Sellegi poolest täitsime oma esimese EM-i normatiivi. Laupäeval GP Specialis oli hobune juba rahulikum ja sõit ka parem. Üldiselt tundsin, et Eleito oli natuke reisist väsinud, seljataga oli meil ju 1300 km ja 17 tundi sõitu. Tegemist on veel noorte hobustega, kes alustasid oma esimest GP hooaega, nii et õpin neid alles võistlustel tundma. Võistlus oli muidu väga tore ja üldiselt hästi korraldatud. Vaid ilmaga ei vedanud.”