Eestis peetakse ratsutamise Kesk-Euroopa liiga maailmakarika etapp

Suurvõistlus toimub Ruilas 14.-16. augustil, kui koolisõidu ja takistussõidu maailmakarika etappidel osalevad Eesti ja lähiriikide parimad sportlased. Võistlusele on oodata lisaks meie atleetidele Soome, Läti ja Leedu võistlejaid, kokku võistleb Ruilas ligi 200 hobust.

„Huvi võistluse vastu on suur, sest suuri rahvusvahelisi võistluseid on vähe,“ sõnas peakorraldaja, Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretär Riina Pill. „See on tänavu ainus võimalus näha Eestis tipptasemel ratsasporti, sest teatavasti Tallinn International Horse Show’d sel sügisel ei toimu. Kutsume kõiki ratsaspordi fänne Ruilasse omadele kaasa elama.“

Pealtvaatajatele on kõrgetasemeline spordielamus tasuta. Kaasa võib võtta piknikukorvi ja hea seltskonna ning tulla nautima põnevat sporti ja vaatama ilusaid hobuseid. Võistluspäevad algavad reedel ja pühapäeval kell 9 ja laupäeva kell 8.30 hommikul ja kestavad õhtutundideni.

Kulminatsiooniks on koolisõidu MK-etapp laupäeval algusega 10.30 ja takistussõidu MK-etapp pühapäeval algusega 16.30.