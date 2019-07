Eesti seljatas Kõrvemaal Norra

CEI2* 124 km rajal pakkusid põnevat Norra ja Eesti duelli Ellen Suhr Ydstebø hobusel Shah Nahim ning Kairit Järv hobusel Mustafo Malabah. Kogu võistluse ajal oli norralannal väike edumaa, kuid viimasel ringil võeti tempo üles ning Kairit rebis end enne. Tormilises lõpuspurdis ei suutnud norralanna enam Kairitit kinni püüda ning võit oli meie. Kestvusratsutamises on teatavasti võit kindel alles siis, kui hobused on läbinud veterinaarse kontrolli. Nii olid pea kõik Kõrvemaale tulnud sportlased ja abilised pingsalt jälgimas Mustafo läbivaatust. Sealt saadud kinnitus, et kõik on korras, vallandas suure aplausi. Võitjapaari tulemuseks jäi aeg 6:12:50,7 ja keskmine kiirus 19,95 km/h. Elleni hobune sai samuti läbivaatusel head hinded ning sellega kindlustas ta ka endale hõbemedali. Shah Nahimile omistati peale võistlust ka Best Conditioni auhind. Pronksmedali viis siit võistluselt kaasa norralanna Sofie Dahl Larsen hobusel Al Samah.

Norra õnnetuseks ei kuulunud Ellen ja Shah Nahim tiimi ning seetõttu oli võistkondlikus arvestuses Eesti võistkonna tulemus tugevam, nii et Eesti võttis siit ka võistkondliku võidu. Sinna läksid arvesse lisaks Kairiti tulemusele ka Heigo Rohtla ja Fatas Zanzibaari ning Eveli Pärna ja Ragazza tulemused. Võistkondliku hõbemedali võitis Leedu koosseisus Jurate Repsiene (Ardmore), Gabriele Mateikaite (Istia De Luriecq) ning Ugne Zalieckiene (Blueenn Du Porjou). Norra pidi leppima pronksmedaliga ja kirja läksid Sofie Dahl Larseni (Al Samah) ning Kaspara Grude (SR Noah) tulemused.

Eesti meistrid

Sama võistluse raames peetud distantsidel olid ka Eesti meistrivõistluste arvestused. Nii said Kairit Järv (EER, treener Õnne Halliko) ja Mustafo Malabah ka Eesti meistrivõistluste kuldmedali. Hõbeda võitsid Kaisa Keerd ja Nella (EER, treener Õnne Halliko) ning pronksi Eveli Pärna (EER) ja Ragazza.

Juuniorite Eesti meistritiitli võitis Jasmin Viinamägi (RK El Awrah ET, treener Birgit Nurmik) Ilueedil. Hõbeda sai kaela Maris Kallo (Liivimaa RK) hobusel Sofa ning pronksile tulid Gerli Sein (Liivimaa RK) ja Hr. Hanks.

Toome ära CEIY120 võistlusklassi tulemused, kus osales kaks võistlejat Eliise Laur hobusel Filly Bella (aeg 8:22:32,9, keskm kiirus 14,80 km/h) ning Anett Laever ja Päike (8:22:39,3, keskm kiirus 14,80 km/h). Päike sai ka selle võistlusklassi Best Conditioni auhinna.

Kõrvemaa rajad olid väljakutseks

Nii tulemusi vaadates kui võitjaid kuulates, sai jällegi kinnitust tõik, et Kõrvemaa rajad on sportlastele parajaks väljakutseks. Õnneks oli tänavune ilm just paras, ei olnud liiga palav ega ka jahe.

„Tänane võistlus oli raske, aga kõik lõppes meie jaoks hästi. Meil oli raskusi taastumisel ja ka rada oli raske, kuid Ilueedi oli tubli ja isegi üllatas mind täna oma vastupidavusega,“ rõõmustas Jasmin.

Kairit kinnitas oma noorema kolleegi sõnu. „Tänane rada oli tehniline ja meil oli kiirus suur ning vaatasime Elleniga, et mis meist üldse saama hakkab, et kes lõpuks peale jääb. Teame üksteist juba varasematest aastatest ning otsustasime kohe, et hobuseid me üle ajama ei hakka ja jätame otsustamise lõpu peale. Viimasel ringil tunnetas hobune ka, et nüüd on aeg minna ja me läksime. Eelmine kord võitis Ellen, seekord aga mina,“ naerab Kairit. Ellen nimelt võitis Põhjamaade MV kulla 2013. aastal, kui võistlus toimus Lõuna-Eestis Haanjas.

Korraldajatelt nõudis tähtsa võistluse korraldamine suurt ettevalmistust ja pingutust. „Oleme Kõrvemaal võistluseid korraldanud koos Õnne Hallikoga juba aastast 2011 ja eks me näeme tõesti väga palju vaeva, et kõik sujuks. Alustasime tänavuse võistluse planeerimisega juba aasta aega tagasi, sest Kõrvemaa võistluse eripäraks on see, et peame rajad varakult paika panema ja kõikidest ametkondadest vajalikud load saama. Vastutus sellise võistluse tegemisel on suur, sest meie juurde on tulnud lähiriikide parimad võistlejad ja loomulikult tahaksime pakkuda parimat korraldust. Kõrvemaa rajad on rasked ja tehnilised ning siin pole kerge võistelda, aga seni on sportlaste tagasiside meie võistlusele olnud enamasti siiski positiivne,“ rääkis Katrin Liiv. Rõõmustavaks seigaks pidas Katrin võistluse juures seda, et rahvuslikes klassides oli väga suur hulk startijaid, mis näitab, et kestvusratsutamise areng Eestis on tõusujoones.