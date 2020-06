Dopingu kaudu hobuse surmale kaasa aidanud šeigile määrati rekordiline võistluskeeld

Castlebar Contrabandi nime kandnud hobune pandi magama 2016. aasta oktoobris pärast lahtist jalaluumurdu, vahendas portaal Inside the games. Surmajärgne lahkamine näitas, et hobusele oli süstitud rahustava toimega ja lihaste lõdvendamiseks kasutatavat keelatud ainet Xylazine'i. FEI veterinaararsti Göran Äkerströmi hinnangul suurendas Xylazine looma jaoks saatusliku õnnetuse tõenäosust. Raporti kohaselt oli hobuse närve mitme süsti abil blokeeritud ja seda nii enne kui pärast võistlust.

Araabia Ühendemiraatidest pärit Al Qasimi vaidles vastu, et hobusele süstiti keelatud ainet eutanaasia käigus. FEI lükkas šeigi väite ümber ning määras talle 20-aastase võistluskeelu, mis on pikim keeld ratsaspordi ajaloos.

18 aastat määrati araablasele hobuse väärkohtlemise eest, kaks aastat lisandus meditsiinireeglite rikkumise eest. Lisaks peab ta tasuma 16 100 euro ulatuses trahvi ning 13 800 euro väärtuses uurimiskulusid.

"Me oleme väga õnnelikud, et FEI määras nii karmi karituse ning see on kindel hoiatus, et tribunal ei tolereeri vägivalda hobuste peal," kommenteeris otsust FEI juriidiline direktor Mikael Rentsch.