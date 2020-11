Dina Ellermann kaitses koolisõidus Eesti meistritiitlit

Koolisõidus on juba traditsiooniks saanud, et sisemeistrivõistlused kõikidele vanuseklassidele peetakse Harjumaal Rahula tallis. Nii võtsid koolisõitjad nüüdki suuna Rahula poole.

Laupäeva varahommikul said esimese osavõistluse tulemused kirja seeniorid, teine osavõistlus sõideti pühapäeva hommikul. Oodatult läks esimese skeemi järel juhtima Dina Ellermann (Tondi RSK) hobusel Donna Anna, kes kogus kahe päeva peale kokku 145.213 protsendipunkti.

Hõbemedalil lõpetas Getter Kangur (Tondi RSK) hobusel Ashwan, tulemusega 135.965 pp ja pronksi saavutas Marika Vunder (Audruranna RSK) hobusel Helifar tulemusega 123.724 pp.

Ellermann rääkis, et seekordne võistlemine kujunes keeruliseks, kuna võistlusi on vähe olnud. „Nii tore oli jälle võistelda! Tundsin küll, et olin veidi roostes, sest viimasest võistlusest on kaua möödas ja närv kippus sisse tulema. See hooaeg on kujunenud lünklikuks ja kõik mu plaanid läksid vett vedama. Loodan, et järgmisel aastal läheb paremini,“ oli sportlane lootusrikas.

Noorte klassis osales viis võistluspaari. Mõlemad osavõistlused ja ühtlasi ka sisemeistrivõistluste kulla võitis Maian May Kesküll (Audruranna RSK) hobusel Kevins. Paar tegi ilusad sõidud ja kogus 141.087 pp. Neile üsna lähedale jõudsid Helena Kaal ja Cassander (Tondi RSK), kes tulid teiseks 135.527 pp-ga. Laurel Leisna ja Calendula (Niitvälja RSK) rebisid end 133.416 pp-ga kolmandaks ja võitsid pronksmedali.

Juuniorite lahing kujunes väga tasavägiseks. Kuigi võistlejate arv selles klassis polnud suur, oli tase väga ühtlane. Esimeses sõidus läks napilt juhtima Laurel Leisna kogenud Calendulal ja suutis hoida edu lõpuni ning vormistada endale sisemeistrivõistluste kuld. Võitjapaar sai tulemuseks 137.072 pp. Hõbemedali teenis südika sõiduga Anna Rastostsenkova (Tondi RSK) hobusel Icon SDB 135.682 pp-ga. Pronksmedaliga pidi seekord leppima Maria Mägi (Tondi RSK), kes võistles hobusega Shampagna, lõpetades 135.561 pp-ga.

Lasteklassis jagati medalid välja laupäeval, seal osales kaheksa võistluspaari. Mõlemas osavõistluses oli võidukas Maria Mägi, teenides auga välja poodiumi kõrgeima koha. Jerry Red Von Seederiga sai sportlane kokku 143.610 pp. Marial oli tihedalt kannul Emma Tuvi (Audruranna RSK) hobusel Rokit, kes lõpetasid hõbedasel kohal tulemusega 141.006 pp. Pronksi viis koju Lisette Kivro (Pärnumaa RSK) hobusega MC Gregor J. Paar sai tulemuseks 137.328 pp.