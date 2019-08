Brasiilia tipptakistussõitja ostis Rein Pilli võistlushobuse

12-aastase Alfons Ra ostis Yuri Mansur, kes oli eelmisel aastal soetanud ka Urmas Raagi hobuse Ibelle van de Grote Haarti, kellega käidi ka MMil.

"See tähendab, et ta (Alfons Ra) saab võistelda väga suurtel võistlustel. Mina sain näiteks viie tärni võistlusel osaleda vaid Helsingis, tema saab nüüd tihemini sellistes kohtades võistelda," rääkis Pill ETV spordiuudistele. "Eks ikka on kahju, aga selline see elu on."

Hinda pole avalikustatud, kuid teada on, et summa on kuuekohaline.