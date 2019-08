Brasiilia tipptakistussõitja ostis Rein Pilli võistlushobuse kuuekohalise summa eest

12-aastase Alfons Ra ostis Pillilt Brasiilia tippratsutaja Yuri Mansur, kes möödunud aastal ostis ka Urmas Raagi võistlushobuse Ibelle van de Grote Haarti, kellega käis ka MM-il, kirjutab ERR Sport.

"See tähendab seda, et ta saab võistelda väga suurtel võistlustel, kuhu mina harva pääsen. Sellistel viie tärni võistlustel, kus mina sain vaid Helsingis võistelda, saab tema nüüd tihemini võistelda," lausus Alfons Raga ratsutanud Pill.

Alfons Ra ostusumma pole avalik, kuid on teada, et tegemist on kuuekohalise arvuga.

Pillil endal on veel võistlemiseks kolm kuueaastast ja üks viieaastane hobune.