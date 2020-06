Augustis peetakse Ruilas takistussõidu ja koolisõidu maailmakarika etapid

Tallinn International Horse Show 2020 ja naaberriikide MK-etappide ära jäämisega napib Eesti ja lähiriikide ratsanikel tänavu võistlemisvõimalusi. Nii otsustas Eesti Ratsaspordi Liit korraldada suve lõpus ühe kõrgetasemelise võistluse välistingimustes, et lühikeseks jäänud hooajale veidi vürtsi lisada.

„Eriolukorra tõttu jäid paljud rahvuslikus ja rahvusvahelises kalendris olnud võistlused ära. Meie tippudel on raske sellel suvel ja sügisel leida soovitud taseme võistlusi ja me tahtsime neile ühe kvaliteetse võistluse koju kätte tuua,“ rääkis Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretär Riina Pill. „Kõik olid kurvad, kui teatasime Tallinn International Horse Show edasi lükkamisest. Uudis Ruilas toimuvast MK-etapist võeti vastu suure rõõmu ja elevusega. Tunneme sportlaste suurt toetust ja see motiveerib meid korraldama head võistlust,“ lisas Pill.

Ruilas on peetud nii maailmakarika kui rahvuste karika etappe ning tegemist on Eesti ühe kaunima ja parima võistluspaigaga. Võistlema oodatakse nii Eesti kui ka lähiriikide tippratsanikke. Kokku stardivad võistlusel takistus- ja koolisõidus 60 sportlast 160 hobusel. Võistluse korraldamises lööb kaasa Tallinna horse show tiim.

Võistlus on pealtvaatajatele tasuta.