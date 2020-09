Andekas Eesti ratsanik hakkab õppima maailmakuulsate sportlaste käe all

Myl on käsil väga edukas aasta. Vaid mõned nädalad tagasi võitis noor neiu Ruilas oma esimese takistussõidu maailmakarika etapi ja nüüd õnnestus tal pääseda läbi väga tiheda sõela mainekasse koolitusprogrammi. Tegemist on tõelise jackpotiga, sest programmis osaleja saab õppida maailmakuulsate ja edukate takistussõitjate käe all.

“My on väga hea näide sellest, et suure tahtejõu, õige suhtumisega ja töökusega on võimalik ka väikesest riigist saada valituks nii mainekasse projekti. My on väga eriline noor inimene ja ta oskab alati hinnata ka treenerite tööd,” kommenteeris Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretär ja My endine treener Riina Pill.

Noorte Ratsanike Akadeemia on ühele noorele ja andekale sportlasele tõeliseks hüppelauaks sportlaskarjääri redelil. Tänavu pääses 18—23-aastasest 25-st kandidaadist põhiprogrammi õppima 7. Kolm noort saavad lisaks kaasa lüüa lühema formaadiga õppeprogrammis.

Myga koos valiti põhiprogrammi Jack Whitaker, Jodie Hall McAteer ja Georgia Tame Suurbritanniast, Linda Potrychova Tšehhist, Jason Foley ja Jack Ryan Iirimaalt.

Jean Maurice Bonneau, üks programmi valijatest, rõhutas, et “jällegi, kandidaatide tase oli väga kõrge ja me nägime nende seas potentsiaalseid tulevikutähti. Meie valijatena otsime omadusi, mis järgnevatel aastatel veelgi paremaks muutuksid. Andest ainuüksi ei piisa, me otsime ambitsiooni, otsustavust, avatud meelt ja innovatsioonimeelsust, kuna need on eduka sportlaskarjääri jaoks üliolulised”.

Noorte Ratsanike Akadeemia toimub FEI toel ja koostöös rahvusvahelise takistussõitjate klubiga. Põhiprogramm pakub pikaaegset koolitust tunnustatud professionaalses tallis ning hõlmab loenguid kommunikatsioonist, ärist ning majandusest, veterinaariast, antidopingust ja takistussõiduga seotud õiguspraktikast.

Koolitusi viivad sellel aastal läbi JMaurice Bonneau, Jos Lansink ja Franke Sloothaak, põhiprogrammi treenerid on Henk Nooren, Marco Kutscher, Jos Lansink, Ben, Gerco ja Wim Schroder.

Eestist on varasemalt on projekti kandideerinud Meriel Isok, kes küll põhiprogrammi ei pääsenud, kuid sai osaleda kahenädalases õppeprogrammis Marco Kutscheri juures.