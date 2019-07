VIDEO | Eesti purjetajad tutvusid Šveitsis SSL Rahvuste Kuldkarika võistluspaadiga

Eestlaste kapteni Tõnu Tõniste sõnul on tegu väljakutsega. “See paat on keeruline. Ta on suur, 14,3 meetri pikkune jaht. Samas ta on võrreldes tavaliste suurte jahtidega ikka hästi kerge, mis tähendab, et iga meeskonnaliikme tegevus mõjutab paati väga palju. Selge on see, et võistelda maailmatasemel proffidega, on siin vaja inimesi, kellel on väga palju suure paadi käsitlemise oskusi,” lausus Tõniste.

Treeninglaager toimub samas kohas, kus 2021. aastal sõidetakse kvalifikatsioonid, seega on Eesti tiim saanud ka väärtusliku sisendi selleks, mis neid ees ootab. “See on väga hea, et me saame siin selle järvega kohaneda, sest nagu järvedel ikka, on ka siin hästi keerulised olud. Tihtipeale pole üldse tuult või on hoopis hästi keerutav tuul. Lisaks sekka äikesenooled. Nii et siin saab igatpidi põnev olema,” sõnab Tõniste.

Star Sailors League Nations Gold Cup ehk SSL Rahvuste Kuldkarikas toob 2021. aastal Šveitsi üle 40 erineva riigi parimatest purjetajatest koosnevad meeskonnad. Tegemist on täiesti uue võistlusformaadiga, mille eesmärk on luua maailma suurim ja kõrgeima tasemega purjetamisvõistlus.