Nikolai Poljakovi tõi Eestisse armastus. Ühel ilusal suvel saabus ta Tallinnasse Balti regatile võistlema. Ta kohtas siin kaunist neidu Mallet, kelle esmakordne nägemine pani ta soolasambana paigale tarduma. Toonasest Leningradist pärit Poljakov tundis, et on kõrvuni armunud, ja enam polnud tal Tallinnas käikudest pääsu. Noored abiellusid ja 1975. aastast elab Poljakov Eestis.

Nüüdseks 69-aastane Poljakov on erksa silmavaate ja ladusa jutuga. Ta tunnistab, et ei kujuta merel käimiseta oma elu ette. Siiani osaleb ta aktiivselt võistlustel ja tema Draakon-klassi paat seisab Pirita jahisadamas. Just Pirital jõudis Poljakov 40 aastat tagasi oma sportlaskarjääri haripunktini. Koos vendade Boriss ja Aleksandr Budnikoviga sai ta Moskva olümpiamängudel Soling-klassi hõbemedalid.