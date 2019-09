Tallinna Nädala regati avapäev möödus väga keerulistes oludes

Laser Standard klassis alustas võistlust liidrina Georg Haud. Teisel positsioonil on Markus Maalt ja kolmandal real Keith Luur.

Laser Radial klassis oli täna edukaim lätlane Roberts Stals-Buls, järgnemas Jorgen Kuivonen teisel ning Aleksander Kuusik kolmandal kohal. Naistest oli avapäeval parim Liis Annus.

Kahepaatidest on 29er klassis liidriteks Mari-Ann Raud ja Maris Seersant Kaarel Paali ja Thor Kaspar Marveti ning Katariina Roihu ja Johanna Triinu Kažjava ees.

49er klassis on juhtimas Juuso ja Henri Roihu, ülejäänud selle klassi võistlejad tulevad starti alles homme.

RS Feval kuulub juhtpositsioon Romi Safinile ja Britta Maipuule. Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu on avapäeva järel teisel kohal ning Rasmus Randmäe ja Henri Sootla kolmandad.

Katamaraanil F18 on esikohal Andres Laul ja Ain Roosma, järgnemas Siim Maivel ja Kristjan Kookmaa teisel ning Vahur Teder ja Marek Lentsius kolmandal kohal.

Purjelaudadest on Techno 293 Youth U17 klassis kahe sõiduvõiduga liidriks Alan Mitšulis. Teisel kohal on Kaur Säärits ja kolmas on Romek Roolaht.