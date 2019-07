Selgusid Eesti tiimi kandidaadid, kes alustavad teekonda maailma parima purjetamisriigi tiitli nimel

Nimelt saab kapten ainuisikuliselt nimetada kümnest tiimiliikmest viis ilma, et need sportlased peaksid reitingutabeli alusel kvalifitseeruma. Viis ülejäänud tiimiliiget liituvad meeskonnaga läbi kvalifitseerumisprotsessi. Kuid kõigepealt tuli kaptenil paika panna tiimi kandidaadid, kes kõik saavad võrdsed võimalused võtta osa laagritest Šveitsis, et tutvuda võistluspaiga- ja paadiga. Täna esitletud Eesti tiimi kandidaatide hulka kuuluvad Eestile kuulsust toonud purjetajad erinevatest generatsioonidest, tiimi kapten on kahekordne olümpiamedalist Tõnu Tõniste. Lisaks Tõnu kaksikvennale Toomasele kuuluvad kandidaatide hulka Peter Šaraškin, Tammo Otsasoo, Karl-Martin Rammo, Ingrid Puusta, Deniss Karpak, Maiki Saaring, Mati Sepp, vennad Juuso ja Henri Roihu, Andres Viisemann, Angeliina Maria Isabel Õunap, Karl Kolk, Alexander Kuusik, Jakob Haud, Georg Haud, Taavi Valter Taveter, Karl-Hannes Tagu ja Keith Luur. Eesti võistkonna mänedžer on Andrus Poksi.

Aastaks 2021 läbib kvalifikatsiooniprotsessi kokku 11 tiimiliiget: 1 kapten ja 10 sportlast.

Võistlusele annab põnevust juurde asjaolu, et kõik tiimid sõidavad korraldaja poolt spetsiaalselt selleks võistluseks ehitatud paatidega. See loob võrdsed võimalused kõikidele riikidele olenemata riigi rahalisest võimekusest paati investeerida. Homme, 25. juulil sõidabki kogu Eesti tiim Šveitsi laagrisse, et teha tutvust võistluspaadi ja kohapealsete oludega. Eesti tiim on seega esimene, kes saab uut, spetsiaalselt selleks võistluseks loodud SSL-47 jahti, proovima minna. Tegemist on 14,3-meetrise lahtise kiiljahiga, mis on valmistatud RC44 paadi põhjal.

„Võistluste jaoks spetsiaalselt loodud uus kiiljaht SSL 47 on sportlik, millele on lisatud paremad kallutamisvõimalused kui suurtel jahtidel harjutud nägema. Sellist võistluspaati varasemalt võistlustel olnud ei ole. Samuti ei ole varasemalt olnud sellist võistlusformaati, kus iga riigi parimad purjetajad jätavad selle võistluse ajaks kõrvale oma igapäevase paadiklassi ja astuvad ühtse meeskonnana just selle SSL 47 pardale. Et võistlejatele tagab paadid korraldaja, on igal tiimil võimalus kord aastas minna Šveitsi laagrisse, et võistluspaadiga tutvuda ja treenida. On ajalooline, et meie tiim on esimene, kes neid paate saab proovima minna," sõnas tiimi kuuluv Toomas Tõniste.

Alexander Kuusik, vastne noorte MM-i Zoom8 klassi medalist, on tiimi üks nooremaid liikmeid. Tema hinnangul motiveerib sellises suures sarjas osalemine teda ka edaspidi purjetamisega tegelema. "See on hea võimalus ka tipptasemel purjetajatega koos trenni teha ja nendega võistelda. Eriti jälgin Brasiilia tiimi, kelle koosseis kujuneb kindlasti väga võimsaks. Laagri põnevaim osa on kindlasti võistlusteks spetsiaalselt loodud kiiljahi proovimine ja selle tundma õppimine," lausus Kuusik.

Võistluste ajaliin: