Rammo sai mainekal regatil 23. koha, Haud jõudis kuldgruppi

Rammo, kes suhteliselt heitlikes tuuleoludes toimunud võistlusel oli kümne peetud sõidu tulemusel kõrgel 23. kohal, võtab hooaja avavõistluse positiivses toonis kokku : "Õnneks olen algusest peale arvestanud, et tegu on minu jaoks Euroopa hooaja algusega. Seetõttu oleks olnud filigraanset esitust ka üsna naiivne loota. Hea on aga lõpetada positiivse noodiga - nüüd, kus hooaeg alles vōtab tuurid üles, tean hästi, millega tööd teha, et suvel MMil hästi sõita. "

Georg Haud, kes võitles end võistluse avapäevadel kindlalt Laser klassi kuldgruppi, lõpetas Hispaania regati üldarvestuses 62. kohal. Haud pole küll rahul viimase päeva tulemusega, ent näeb olnus perspektiivi paremuse poole: "Viimasel päeval ei teinud sellist viimast tulemust nagu lootsin ning ei lõpetanud head võistlust positiivselt. Sõitsin alla arvestust ja resultaat oli ka sellele vastav. Kokkuvõttes väga hea võistlus, kuid alati saab paremini, mis ongi eesmärk edasiseks."

Rammo hindab oma tiimikaaslase Haudi tulemusi Palmas väga kõrgelt: "Eriti hea meel on, et minu ja mitme teise töö on vilja kandnud ja järgmine Eesti Laseri klassi sõitja on jõudnud maailma tippregatil kuldgruppi - see on kalendrisse kirjutamist vääriv ja olen seda aastaid oodanud! Siit saame tiimina hea fooniga jälle tugevamalt edasi!"

Ülejäänud Laser klassi Eesti koondlislaste tulemused kümne peetud sõidu kokkuvõttes: Tavo Annuse 123. koht, Martin Aruja 164. ja Henri Silluta 163. koht. Bo Aaron Kooseri jäi üldarvestuses 185. kohale.