Puusta purjetab homme eel-Olümpia medalisõidus

"Täna muudeti ajakava ja meid saadeti rajale, kus ma polnud kunagi varem sõitnud nii et kõik asjad olid uued ja õppimiseks mõeldud. See oli päev kus pidi lugema tuulekeeramisi, tuuleviire ning samas arvestama hoovust. Suutsin esimeses võistlussõidus oma otsuseid suurepäraselt ajastada ja purjetasin veatu sõidu, saades 2. koha. Järgmine võistlussõit ei läinud päris plaanipäraselt ja pidin tegema palju järelejõudmist kui asjad valesti läksid. Viimased kaks sõitu ei olnud nii head, kuid kogu raske töö ja tugevad tulemused mille olin varem saavutanud olid piisavad et viia mind homsele finaalvõistlusele ja 9. kohale. Olen endaga väga rahul, sest nüüd saan kogemusi finaalsõidust, millega kaasneb suurem pinge ning samuti varustuse mõõtmisprotsess."

Naiste RS:X klassis on juhtpositsioonil hiinlanna Lu Yunxiu 34 punktiga. Topeltpunktidele purjetatava medalisõidu eel on Ingridil 87 punkti, tema ees on poolatar Zofia Noceti-Klepacka 80 punktiga ja seljataga teine poolatar Maja Dziarnowska 93 punktiga.

Meeste ühepaadil Laser Standard purjetava Karl-Martin Rammo eilse ja tänase päeva sõitude seeria 31, 30, 16, 32, 27 tähendab üldtulemustes 27. positsiooni 152 punktiga. Karl-Martin ütles võistluse kohta järgmist: „Pärast esimese päeva kuumarabandust tundub, et keha on veidi šokis või igal juhul käitub umbes nagu power saving mode arvuti või telefon - kõik töötab, aga mitte päris nii nagu tahaks. See tähendab, et kui veidigi tuult annab, siis olen aeglane nagu mõni lihtsurelik, mis on minu jaoks ebameeldiv kogemus. Positiivse poole pealt on mul sel regatil pea kõik stardid head olnud. Mul jääb Test Eventil üle homme regatt väärikalt finišisse tuua, et siis juba järgmise nädala siin samas toimuvaks MK-etapiks taastunud ja loodetavasti löögivalmis olla."

Meeste Laser klassis juhib rootslane Jesper Stalheim 32 punktiga.

Eel-Olümpia toimub 17.-22. augustil Jaapanis Enoshimas. Võistlusformaat näeb Laser Standard klassile ette 10 ja RS:X klassile 12 sõidust koosnevat avaseeriat, millele järgneb viimasel võistluspäeval peetav ja topeltpunktid andev medalisõit, kuhu pääsevad vaid iga klassi 10 parimat. RS:X klassi võistlus lõpeb 21. augustil ja Laser klassi võistlus 22. augustil. RS:X naiste klassi medalisõit on plaanis homme algusega kell 7:30 Eesti aja järgi.

Ready Steady Tokyo nimelisel eel-Olümpia regatil osaleb 363 purjetajat, kellest 30 on juba võitnud medaleid Rio olümpiaregatilt ja 11 Londoni olümpiaregatilt. Eesti purjetajad Ingrid Puusta ja Karl-Martin Rammo kvalifitseerusid Tokyo 2020 olümpiaregatile esimesel kvalifikatsiooniregatil 2018 MM-il Taanis Aarhusis.