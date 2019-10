Purjetamise olümpiaklasside maailma edetabelis on Puusta ja Rammo 30 parema seas

Naiste RS:X klassi edetabelis 24. kohal oleva Ingrid Puusta seni edukaimaks tulemuseks maailma edetabelis on aga olnud üheksas koht. Praegust paremusjärjestust juhib selles klassis hiinlanna Yunxiu Lu.

Laser Standard klassi edetabelis on Karl-Martin Rammo 30. real. Tema läbi aegade parimaks asetuseks selles paremusjärjestuses on olnud kuues koht. Liidriks on Laseril austraallane Tom Burton.

Finn klassi edetabelis on Taavi Valter Taveter 47. ning Deniss Karpak 60. kohal. Liidriks on brasiillane Jorge Zarif.

Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp on 49erFX klassi edetabelis 59. positsioonil. Tabelit juhivad Martine Soffiatti Grael ja Kahena Kunze Brasiiliast.

49er klassis mahuvad esisaja sisse 73. kohal olevad Juuso Roihu ja Henri Roihu. Klassi liidriteks on Suurbritannia meeskond James Peters ja Flynn Sterritt.

Maailma edetabeli punkte on võimalik saada reitingut omavatel regattidel võisteldes. Regatil kogutud punktisumma sõltub kolmest tegurist: võistluse reiting, võistlejate arv regatil ning sportlase tulemus võistlusel. Edetabeli esinumber on kõrgeima punktide arvuga sportlane kuue regati lõikes.