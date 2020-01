Purjetamise maailma edetabelis hoiab Eesti sportlane kuuendat kohta

Match Race maailma edetabeli viimases väljalaskes jätkab Mati Sepa tiim 6. kohal, mida on hoitud alates eelmise aasta oktoobrikuust. Liidripositsioon kuulub šveitslase Eric Monnini käe all purjetavale võistkonnale. Ingrid Puusta on naiste RS:X klassi värskes edetabelis jätkuvalt 24. positsioonil. Esikohal püsib Hiina purjelaudur Yunxiu Lu.

Karl-Martin Rammo on tõusnud Laser Standard klassi värskes paremusjärjestuses 28. reale. Edetabeli liidriks on austraallane Matthew Wearn. Finn klassi edetabelis jätkab Taavi Valter Taveter 45. positsioonil. Samas klassis on Deniss Karpak 63. kohal. Paremusjärjestust juhib hollandlane Nicholas Heiner.

Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp püsivad 49erFX klassi edetabelis 61. positsioonil. Esikohta hoiavad enda käes Martine Soffiatti Grael ja Kahena Kunze Brasiiliast. 49er klassis on saja parema hulgas 71. kohal paiknevad Juuso Roihu ja Henri Roihu. Liidrikoha on säilitanud Suurbritannia meeskond James Peters ja Flynn Sterritt.

Olümpiaklasside maailma edetabeli punkte on võimalik saada reitingut omavatel regattidel võisteldes. Regatil kogutud punktisumma sõltub kolmest tegurist: võistluse reiting, võistlejate arv regatil ning sportlase tulemus võistlusel. Edetabeli esinumber on kõrgeima punktide arvuga sportlane kuue regati lõikes.