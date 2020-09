Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja etapp algas Haven Kakumäel heades seilamisoludes

Laser Standardil läks 1 punktiga võistlust juhtima Karl-Martin Rammo. Teisel kohal on 10 mehe seas 2 punktiga Martin Aruja ja kolmas 3 punktiga Poola purjetaja Piotr Kula.

Laser Radial klassis on liidriks lätlanna Agija Elerte, kes kogus täna 1 punkti. Sama punktiarvuga on teisel kohal tema kaasmaalane Roberts Štals-Buls ning kolmaski on 26 võistleja konkurentsis 3 punktiga lätlane Karlis Junkers. Parima eestlasena on Robin Juul 4 punktiga neljandal kohal.

29er'il olid avapäeva kokkuvõttes edukaimad Katariina Roihu ja Johanna Triinu Kažjava, kellel on praegu 2 punkti. 3 punkti asetavad teiseks Mia Marin Lilienthali ja Hannah Tuulase ning kolmandal real on viie paadi hulgas 6 punktiga Pert Salundi ja Karel Ratnik.

Klassis RS Feva annavad 2 punkti juhtpositsiooni Angeliina Maria Isabel Õunapile ja Lisbeth Taggule. Teisel kohal on 4 punktiga Leedu võistkond Nojus Volungevicius ja Rokas Salecis ning kolmandad 19 paadi seas 7 punkti omavad Maria Aleksandra Vettik ja Juta Koov.

470 klassis võistleva kolme paadi paremusjärjestus on hetkel leedukad Daumante Petraityte ja Jurgis Jurgelionis 1 punktiga, Hugo Rasmus Vaino ja Uko Rasmus Tiidemann samuti 1 punktiga ning Alari Lagle ja Kaia Kodasma 2 punktiga.

Foil klassis juhib võistlust 3 punktiga John Kaju. Matthew Rickard on 6 punktiga teisel kohal ning kolmas on kolme purjelauduri seas 11 punktiga Elena Lass.

Formula purjelaual on 5 punktiga liidriks Lola Maria Pärna. Martin Ervin on 6 punktiga üheksa võistleja seas teine ja Renar Roolaht 7 punktiga kolmas.

Noorimate purjelaudurite Techno 293 Minim U13 klassis oli täna parim Liisa Marii Kalk, kes kogus 2 punkti. 5 punktiga on teisel kohal Bertha Kivistik ja sama punktiarvuga nelja surfari hulgas kolmas Lukas Tuubel.

Techno 293 Junior U15 klassis alustas üheksa noore konkurentsis võistlust kõige paremini soomlane Felix Sergelius, kellel on praegu 3 punkti. Teisel kohal on 4 punktiga Lisett Aasmets ja kolmas 8 punktiga Saskia Põldmaa.

Klassis Techno 293 Plus on 2 punktiga liidriks Romek Roolaht. Kümne purjelauduri seas teisel kohal on 4 punktiga Evert Härm ja kolmas 7 punktiga Joonas Mik.