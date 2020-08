Purjetamise Eesti meistrivõistluste sarja etapil jätkus ühepaatide omavaheline mõõduvõtt

Elisabeth Ristmets tõusis juhtima Zoom8 klassis, tema skooris on praegu 9 punkti. Gretel Kurgpõld on 13 punktiga teisel kohal ja Britta Maipuu 21 punktiga 41 võistleja hulgas kolmas.

Laser Radial klassis on 5 punktiga esikohal kõik seni peetud sõidud võitnud leedulanna Viktorija Andrulyte. 28 sportlase konkurentsis on 16 punktiga teisel kohal lätlanna Agija Elerte ja 20 punktiga kolmas Aleksander Kuusik.

Klassis Laser 4.7 on liidriks Karolin Härm, kelle skooris on 13 punkti. 16 punkti asetavad teisele kohale Katariina Roihu ning 24 punktiga on 48 noore seas kolmandal kohal Susanna Silluta.

Laser Standardil juhib praguseks neli sõiduvõitu ja 6 punkti kogunud Karl-Martin Rammo. Bo Aaron Kooser on 11 punktiga 14 mehe seas teine ning Keith Luur 17 punktiga kolmas.

Optimist klassi Eesti meistrivõistluste grupis jätkab viie sõidu järel 7 punktiga liidrina Andrias Sepp. Teisel kohal on 56 sportlase seas 19 punktiga Martin Rahnel ning kolmas 22 punktiga Rico Robert Alliksoon.

33 osalejaga Optimisti juunioride grupis on seni kõige paremini sõitnud Uku Meejärv, kellel on 10 punkti. 13 punktiga on teisel kohal Mari Ottesson ja 18 punktiga kolmandal real Anni Kubjas.

Regatil Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistluste sarja arvestuse väliselt osalevas Hansa 303 klassis juhib võistlust 2 punktiga Peep Krusberg. Teisel kohal on Läti parapurjetaja Aleks Kirsteins, kellel on 4 punkti ning kolmas sama punktiarvuga Kristo Priks.