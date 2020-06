Purjetamise Eesti meistrivõistluste sari algas Pärnu lahel reipas tuules

Laser Standard klassis oli täna peetud kolmes võistlussõidus parim 2 punkti kogunud Karl-Martin Rammo, kes võistlust ka juhib.Teisel kohal on Tavo Annus 4 punktiga ning kolmandal kohal on 14 mehe seas Georg Haud, kel on 5 punkti.

Lätlanna Agija Elerte on võtnud 2 punktiga liidripositsiooni Laser Radial klassis. Tema kaasmaalane Roberts Štals Buls on 3 punktiga 32 võistleja seas teisel kohal ning ka kolmanda koha on hõivanud Läti võistleja - Karlis Junkers, kellel on 4 punkti. Parima eestlasena on Sten-Markus Andresson 6 punktiga neljandal kohal.

29er'il on kuue tiimi seas esikohal Mari-Ann Raud ja Maris Seersant 2 punktiga. Vaid punkti kaugusel neist on teised Katariina Roihu ja Johanna Triinu Kažjava ning kolmandal real 6 punktiga Mia Marin Lilienthal ja Hannah Tuulas.

Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu juhivad 2 punktiga RS Feva klassis. 4 punkti kogunud Andrias Sepp ja Liise Väliste on teised ning 6 punkti omavad Mia Maria Lipsmäe ja Sandra Sinivee kolmandad. Klassis võistleb 15 tiimi.

470 klassi liidrid on täna 2 punkti kogunud Jakob Haud ja Märten Mikk. Alari Laglele ja Kaia Kodasmale kuulub 4 punkti ja nelja võistkonna konkurentsis teine positsioon ning 6 punkti asetavad kolmandale kohale Hugo Rasmus Vaino ja Uko Rasmus Tiidemanni.

Laupäeval ja pühapäeval on sõidud planeeritud algusega kell 11 ning siis on võistlustules lisaks 49er / 49erFX ja F18 / Nacra 15 klassid.