ORC EMi pika avameresõidu järel paiknevad esikolmikus Eesti jahid

Teisel kohal on üldkokkuvõttes Karl-Hannes Tagu roolimisel jaht Katariina II 10 punktiga.

Kolmandal kohal seilava Postimees Sailing Teami (14 punkti) kapten Sven Nuutmann kirjeldas tänast sõitu nii: „Oli väga raske sõit meeskonnale nii taktikaliselt kui ka füüsiliselt. Start oli hea, aga enne esimest märki sai terve fliit väga kokku ja oli raske sealt välja rabeleda. Panime aluse heale lõpptulemusele ca 15 miilise vastutuule otsaga, kus oli tugevad pagid ja väga suur lainetus, sealt edasi tugevas allatuules tegi meeskond tehniliselt suurepärase soorituse. Tänane 7. koht on väärtuslik, kuna avameresõitu maha ei arvestata. Sõita on veel 4 sõitu, püüame ikka meid medali kursil hoida”.

Teiste Eesti jahtide kohad üldtulemustes:

8. koht jaht Amserv Toyota ST 27,5 punkti

11. koht jaht Minni 31 punkti

12. koht jaht My-Car 32,5 punkti

13. koht jaht Credit 24 Reval Cafe 34 punkti

14. koht jaht Sugar 45 punkti

17. koht jaht Jazz 54,5 punkti

21. koht jaht Adele 65,5 punkti

24. koht jaht Directo 72,5 punkti

Keskmiste jahtide grupis B finišeerusid Eesti jahid Olympic kapten Tiit Vihuli juhtimisel 4. kohal ja Premium Mati Sepa roolimisel 5. kohal. Üldkokkuvõttes on Olympic hetkel 4. kohal 13 punktiga ja Premium 5. kohal 15 punktiga. Esikohal jätkab täna teisena lõpetanud Saksa jaht Sportsfreund 4 punktiga.

EM-il võistleb A, B ja C gruppides kokku 70 jahti 8 riigist. Võistlussõidud kestavad laupäeva, 17. augustini. Avapäeval peeti 2 lühirajasõitu. Neljapäeval purjetati pikk avameresõit ning nii reedel kui laupäeval on kavas kaks lühirajasõitu.