Noor Eesti lohesurfar teenis kutse mainekale hüppe- ja trikivõistlusele

Teiste seas tuleb konkureerida maailmameistrite Kevin Langeree ja Lasse Walkeriga. Võistluse võitja saab automaatselt pääsme lohesurfi hooaja maailmameistrivõistlusele Red Bull King Of The Air, mis toimub Lõuna-Aafrikas Cape Townis iga aasta alguses.

Big Air distsipliin keskendub võimalikult kõrgele hüppamisele ning samal ajal peadpööritavate trikkide sooritamisele. Hüpete kõrgused küündivad tihti üle 20 meetri. Big Air populaarsus on maailmas plahvatuslikult kasvamas, pakub pealtvaatajatele närvekõditavat vaatemängu, võistlejatele suuri lende ja pingelisi hetki.

Erik Iida (Eleveight Kites3, No Work Surf Club4, Surfikaubamaja) on lohesurfiga tegelenud alates 14. eluaastast, kuhu jõudis purjespordist. Erik tuli 2014. aastal RS Feva klassis purjetamises Eesti noorte meistriks. Tema isiklik kõrgushüpperekord lohesurfis on 24,8 meetrit. Võrdluseks, Pirita TOP-i kõrgus on 21 meetrit.

Cold Hawaii Gamesil saab Erik Iidale kaasa elada Instagrami (​@​erik_iida​) ja Facebook (​Erik Iida Kite​) vahendusel.