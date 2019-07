Muhu Väina regatil otsiti lühimat rada ümber Abruka saare

Jazzi kapten Viljar Sepp ütles, et ümber Abruka on alati olnud keeruline sõita, nii ka täna. „Vana tõde on see, et Abruka alt purjetades on võiduvõimalus, kuna Abruka tõmbab tuult endale ligi. Tänase esimese märgivahe ajal läksime mere poole ja tundus, et saime sealt edu, kuid nägime, et konkurent Adele sai siiski Abruka alt suure edu. Oli näha, et need jahid, kes olid ees ära läinud, said tuule vaikimise tõttu esimeses märgis kõik kokku ja sisuliselt oli seal uus start.

Sealt edasi läksime Abruka alla, vaatasime kaarte ja sügavusi mätaste vältimiseks. Kannatust nõudis see kalda alla hoidmine enne Linnusitasaart, kuid sealt saimegi järgmise märgi eel edu. Saime kätte konkurendid Katariina II ja ka Adele. Vanarahva tarkus ei petnud – Abruka alt võitis. Viimasest märgist vastuvõtumärgini 2/3 distantsist sai sõita leeotsaga mõnusat kurssi ja ülejäänud 1/3 tegi tuul oma anomaaliaid – kolm-neli tuult said Abruka all omavahel kokku ja tuli püüda seda ühte tuult, mis on õige. Vaatasime väga palju pilvi ja suutsime neid hästi lugeda. Kokkuvõttes olid äärmiselt keerulised ilmaolud, mis nõudsid suurt kannatlikkust ja positiivset meelt. Kokkuvõtvalt – ulme!”



Muhu Väina regati HIIUMAA SADAMAD Abruka ringi esikolmikud

ORC I

I Tuule, EST408, Pärnu Jahtklubi, kapten Mati Sepp

II Olympic, EST463, Jahtklubi Dago, kapten Tiit Vihul

III Forte, EST475, Kalevi Jahtklubi, kapten Tammo Otsasoo

ORC II

I Jazz, EST465, Kalevi Jahtklubi, kapten Viljar Sepp

II Adele, EST467, Jahtklubi Baltsail, kapten Aleksandr Karboinov

III Evelyn III, EST477, SMS/KJK, kapten Kristen Pugi

ORC III

I Kvartet, RUS297, Neva, kapten Vasilii Alekseev

II Prizrak, RUS331, Vodnik, kapten Dmitry Mostovoy

III Bamby, RUS1117, SPb RYC, kapten Vasiili Bykov

ESTLYS I

I Extra Brut, LAT577, Pilseta YC, kapten Alexei Alexeev

II Project A1, LAT424, Usma, kapten Janis Norde

III Merion X, EST710, Kalevi Jahtklubi, kapten Ain Pomerants

ESTLYS II

I Liliann, EST396, Saaremaa Merispordi Selts, kapten Margus Beljakov

II Tessa, EST324, Kalevi Jahtklubi, kapten Alar Ivanson

III Nora Lii, EST345, Pärnu Jahtklubi, kapten Ülar Jänes

ESTLYS III

I Black Bird, EST574, Haapsalu Jahtklubi, kapten Tarmo Polli

II Lote, EST460, Saaremaa Merispordi Selts kapten Rando Salu

III Astrid, EST983, Kalevi Jahtklubi, kapten Oleg Egipte

Folkboot

I Lind, EST32, Kalevi Jahtklubi, kapten Tiit Riisalo

II Tee Chee, EST38, Kalevi Jahtklubi, kapten Peeter Välkmann

III Linda, EST42, Kalevi Jahtklubi, kapten Rimo Timm

Open 800

I Globus, RUS250, SPb RYC, kapten Andrei Nikandrov

II Alaska, RUS298, MBU SC Primorsk, kapten Ivan Tokarev

III Equator, RUS2248, SPb RYC, kapten Aleksandr Proniashkin

Neljapäeval algab regati kõige pikem etapp Roomassaarest Pärnusse.