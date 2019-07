Muhu Väina regati lühirajasõite saatsid ideaalsed võistlustingimused

ORC II grupis sai täna etapivõidu Kalevi Jahtklubi jaht My-Car, roolis Harles Liiv, võites mõlemad lühirajasõidud. Aivar Tuulbergi Katariina II Pärnu Jahtklubist sai etapil teise koha, olles mõlemas tänases sõidus teine. Tubli kolmanda koha sai Saaremaa Merispordi Seltsi / Kalevi Jahtklubi jaht Evelyn III, millel kapteniks Kristen Pugi. Esikohta hoiab enne viimast etappi Katariina II 13 punktiga, 15 punktiga on teine Evelyn III ja kolmandal kohal 18 punktiga on Jahtkubi Baltsail jaht Adele Aleksandr Karboinoviga roolis.

Võiduka My-Cari roolimees Harles Liiv oli lühiraja sõidu üle äärmiselt õnnelik: „Täna oli Pärnu lahel lentsiv tuul, mis keeras ühe krüssu ajal lausa kolm-neli korda. Kõige tähtsam oli saada õige suunaga ja õigest kohast minema. Esimeses sõidus tegime stardi paremal shiftil laeva ja teises sõidus stardiliini lipu poolt vasaku shiftiga. Teises sõidus toimis meie taktika sedavõrd hästi, et meil õnnestus kahe minuti jooksul oma grupi jahtide sõitu kontrollima hakata. Krüssasime vasakule kõigi eest läbi, nii et tuul oli meie suhtes lõpuks maksimaalselt vasakus asendis. Sealt edasi sai määravaks super meeskonnatöö ja jahi liikumine tuule shifte järgides. Kui oled stardis ees ja meeskond on kindel, siis oledki kuulikindel. Tänased sõidud olid nii hästi õnnestunud, et tagantjärgi tunduvad lihtsad. Meil on pardal supertiim, kes töötas ilma vigadeta nagu profimeeskond. Selle tulemuse üle on väga hea meel, sest konkurents meie grupis on ülikõva. Katariina II poolt seatud kõrged standardid teevad iga võidu Eestis väga väärtuslikuks!“

ESTLYS II võistlusgrupis esikohale sõitnud Saaremaa Jahtklubi jahi Centaur kapten Risto Riim kiitis samuti head purjetamisilma: „Ilm oli täiuslik, sellist lühikeste pükstega purjetamist ei ole tihti, nautisime sõitu. Puhus meile sobiv 6–7 m/s tuul ning tulemusega oleme loomulikult rahul. Meeskond kallutas nii, et veri ninast väljas – siis on midagi jõululauas meenutada.“ ESTLYS III üldarvestuses on peale 6. etappi Centaur teisel kohal jaht Tessa järel.

Muhu Väina regati SILMALASER-ESSILOR Pärnu lühiraja esikolmikud

ORC I

I Olympic, EST463, Jahtklubi Dago, kapten Tiit Vihul

II Postimees Sailing Team, EST850, Jahtklubi Dago, kapten Sven Nuutmann

III Tuule, EST408, Pärnu Jahtklubi, kapten Mati Sepp

ORC II

I My-Car, EST535, Kalevi Jahtklubi, kapten Harles Liiv

II Katariina II, EST646, Pärnu Jahtklubi, kapten Aivar Tuulberg

III Evelyn III, EST477, SMS/KJK, kapten Kristen Pugi

ORC III

I Kvartet, RUS297, Neva, kapten Vasilii Alekseev

II Lagle III, EST554, HJK/SMS, kapten Ülari Velviste

III Astrid, RUS0295, SPb RYC, kapten Sergei Gribin



ESTLYS I

I Project A1, LAT424, Usma, kapten Ricards Omanbriedis

II Katarina Jee, EST464, Saaremaa Merispordi Selts, Mart Tamm

III Merion X, EST710, Kalevi Jahtklubi, kapten Ain Pomerants

ESTLYS II

I Centaur, EST371, Saaremaa Merispordi Selts, kapten Risto Riim

II Tessa, EST324, Kalevi Jahtklubi, kapten Alar Ivanson

III Fanatic, EST239, Kalevi Jahtklubi, kapten Ain-Eke Jalasto



ESTLYS III

I Lote, EST460, Saaremaa Merispordi Selts, kapten Rando Salu

II Edelweiss, EST723, Kalevi Jahtklubi, kapten Raido Notton

III Black Bird, EST574, Haapsalu Jahtklubi, kapten Tarmo Polli

Folkboot

I Lind, EST32, Kalevi Jahtklubi, kapten Tiit Riisalo

II Linda, EST42, Kalevi Jahtklubi, kapten Rimo Timm

III Tee Chee, EST38, Kalevi Jahtklubi, kapten Peeter Välkmann



Open 800

I Globus, RUS250, SPb RYC, kapten Andrei Nikandrov

II Vostok, RUS1800, Vodnik, kapten Aleksei Borisov

III Alaska, RUS298, MBU SC Primorsk, kapten Ivan Tokarev