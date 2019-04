Maailma purjetamise edetabelis on Mati Sepp 6. ja Karl-Martin Rammo 22. kohal

Match Race maailma edetabeli värskes pingereas on Mati Sepp, kelle seni kõrgeim koht antud paremusjärjestuses on olnud kolmas, praegu kuuendal positsioonil. Esikohal troonib matšpurjetajate konkurentsis Eric Monnin Šveitsist.

Laser Standard klassis on Karl-Martin Rammo, kelle läbi aegade parimaks asetuseks on olnud kuues, värskes edetabelis 22. positsioonil. Klassi paremusjärjestuse liidriks on uus-meremaalane Sam Meech.

Finn klassi paremusjärjestuses praegu 41. real paiknevale Deniss Karpakile on seni parim positsioon olnud kolmas koht. Esisaja sisse mahub selles klassis ka Taavi Valter Taveter, kes on 61. positsioonil. Finn klassi liidrikohalt leiame aga Nicholas Heineri Hollandist.

Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp on 49erFX klassis edetabelis 49. positsioonil. Esikohta hoiavad Martine Soffiatti Grael ja Kahena Kunze Brasiiliast.

49er klassis on saja parema hulgas 78. kohal olevad Juuso Roihu ja Henri Roihu. Klassi liidriteks on Suurbritannia meeskond Dylan Fletcher-Scott ja Stuart Bithell.

Laser Radial klassis seilava Anna Pohlaku asetuseks on 93. koht. Edetabeli tipus on hollandlanna Marit Bouwmeester.