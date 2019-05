Laser 4.7 klassi Euroopa meistrivõistluste avapäeval jäi eestlaste parimaks 38. koht

Pea 400 noort purjetajat kogu maailmast on sel nädalal Prantsusmaa vetes püüdmas 2019. aasta Laser 4.7 klassi Euroopa meistri tiitlit. Täna alanud võistluse esimese sõidu start anti keskpäeval ning nii poiste kui tüdrukute arvestuses peeti kaks sõitu.

"Hommikul oli meri peegelsile, ent päeva peale tuli tuult kuni 12 m/s. Esimene sõit oli pisut vaiksem, aga siis tekkis poiste rajale tuult üha juurde. Sellest tulenevalt otsustati tuulevaikuses olev neidude rada teiseks sõiduks ümber kolida poiste raja lähedusse. See oli viga, sest päeva lõpetanud poisid sõitsid kaldale otse làbi tüdrukute käimasoleva sõidu," kommenteeris avapäeval tekkinud segadust treener Uku Kuusk.

Tüdrukute seas on Karolin Härm üldarvestuses 115. kohal. Avasõidu tulemuseks oli 64., teise sõidus 44. koht. Liidrikohal on esimese päeva lõppedes Marissa Ijbjen Hollandist, kes lõpetas tänased mõlemad sõidud 4. kohal.

"Karolin Härmil oli esimeses sõidus väga tugev algus. Esimeses märgivõtus tekkis aga suure grupiga koos segadust ning Karolin takerdus teiste purjetajate vahele," märkis Kuusk.

Poiste arvestuses on meie parim täna Mattias Johan Kangur, kes on hetkel 196. kohal. Esimeses sõidus oli Kangur finišis 56., teises sõidus 38ndana. Georg Ristal on hetkel üldtabelis 235. Tänaste sõitude tulemused olid vastavalt 62. ja 53. koht. Aksel Tamm, kes on üldtabelis 247. kohal, sai tänastest sõitudest kirja positsioonid 57. ja 63.

Uku Kuusk hindas poiste päeva järgmiselt: "Poiste rajal kangutati korralikult mõlemad kaks sõitu. Tulemustes said mààravaks tuulepòòramised ja enda jõuvaude jagamine."