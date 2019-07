Karl-Martin Rammo: Star Sailors projektiga oli raske mitte kaasa minna

Enda selle hooaja tegemistest rääkides tõdes viimastel maailmameistrivõistlustel Jaapanis 23. koha saanud Rammo, et juba eelmisest aastast olümpiapileti käes hoidmine on temalt tulemuse jahtimise pinge tänavuseks hooajaks maha võtnud. "Tipphetked ootavad loodetavasti ees. Augustis lähen kuuks ajaks Tokyosse, kus on kõigepealt eelolümpia ja seejärel ka MK-etapp - need on kaks põhilist võistlust, milleks ma olen oma vormikõvera sättinud ja mis peaksid järgmiseks aastaks enesekindlust tõstma. Ühe sutsu Jaapanisse MM-ile juba tegin - see läks koolipoisi hindele 3+. Oleks võinud oluliselt paremini, aga ka kehvemini minna," lisas Rammo.

"Olen juba mitmetel MM-idel käinud - see oli minu karjääri paremuselt kolmas. Ei midagi katastroofilist. Kuna eelmisest aastast on olümpianorm olemas, ei ole ma pidanud õnneks tulemuste pärast muretsema, vaid veidi rohkem eksperimenteerinud, pigem üritanud mingeid tahke, kus tunnen end nõrgemana, järele aidanud ja püüdnud kogu kupatust lahti harutada, et neid juppe üksikult forsseerida."

Mida uus võistlus endast täpsemalt kujutab?





Star Sailors League Nations Gold Cupi näol on tegemist täiesti uue võistlusformaadiga, mille eesmärk on luua maailma suurim ja kõrgeima tasemega purjetamisvõistlus, kus omavahel võtavad mõõtu riikide praegustest ja endistest parimatest purjetajatest koosnevad rahvusmeeskonnad. Inspiratsioon võistlustest pärineb jalgpalli MM-i süsteemist.

„SSL Nations Gold Cup on sündinud ligi saja rahvusvahelise purjetaja soovist populariseerida seda spordiala. Kogu võistlussarja ülesehitus on inspireeritud jalgpalli maailmameistri võistlustest, kus alagruppides võistlevad omavahel neli riiki, kellest saavad edasi kaks, kuni finaali jäävad neli tugevamat meeskonda,“ selgitas tiimi kapten Tõnu Tõniste võistluste formaati. „Võistlus saab olema äärmiselt põnev, sest iga riigi eest on väljas parimad purjesportlased. Samuti pakub nii osalejatele kui ka üldsusele pinget riiki esindava tiimi komplekteerimine, sest osalejad selguvad pikema perioodi peale – vastavalt tulemustele ja tiimikapteni otsusele,“ lisas Tõniste.

Loe veel

Nimelt saab kapten ainuisikuliselt nimetada kümnest tiimiliikmest viis ilma, et need sportlased peaksid reitingutabeli alusel kvalifitseeruma. Viis ülejäänud tiimiliiget liituvad meeskonnaga läbi kvalifitseerumisprotsessi. Kuid kõigepealt tuli kaptenil paika panna tiimi kandidaadid, kes kõik saavad võrdsed võimalused võtta osa laagritest Šveitsis, et tutvuda võistluspaiga- ja paadiga. Täna esitletud Eesti tiimi kandidaatide hulka kuuluvad Eestile kuulsust toonud purjetajad erinevatest generatsioonidest, tiimi kapten on kahekordne olümpiamedalist Tõnu Tõniste. Lisaks Tõnu kaksikvennale Toomasele kuuluvad kandidaatide hulka Peter Šaraškin, Tammo Otsasoo, Karl-Martin Rammo, Ingrid Puusta, Deniss Karpak, Maiki Saaring, Mati Sepp, vennad Juuso ja Henri Roihu, Andres Viisemann, Angeliina Maria Isabel Õunap, Karl Kolk, Alexander Kuusik, Jakob Haud, Georg Haud, Taavi Valter Taveter, Karl-Hannes Tagu ja Keith Luur. Eesti võistkonna mänedžer on Andrus Poksi.

Aastaks 2021 läbib kvalifikatsiooniprotsessi kokku 11 tiimiliiget: 1 kapten ja 10 sportlast.

Võistlusele annab põnevust juurde asjaolu, et kõik tiimid sõidavad korraldaja poolt spetsiaalselt selleks võistluseks ehitatud paatidega. See loob võrdsed võimalused kõikidele riikidele olenemata riigi rahalisest võimekusest paati investeerida. Homme, 25. juulil sõidabki kogu Eesti tiim Šveitsi laagrisse, et teha tutvust võistluspaadi ja kohapealsete oludega. Eesti tiim on seega esimene, kes saab uut, spetsiaalselt selleks võistluseks loodud SSL-47 jahti, proovima minna. Tegemist on 14,3-meetrise lahtise kiiljahiga, mis on valmistatud RC44 paadi põhjal.

„Võistluste jaoks spetsiaalselt loodud uus kiiljaht SSL 47 on sportlik, millele on lisatud paremad kallutamisvõimalused kui suurtel jahtidel harjutud nägema. Sellist võistluspaati varasemalt võistlustel olnud ei ole. Samuti ei ole varasemalt olnud sellist võistlusformaati, kus iga riigi parimad purjetajad jätavad selle võistluse ajaks kõrvale oma igapäevase paadiklassi ja astuvad ühtse meeskonnana just selle SSL 47 pardale. Et võistlejatele tagab paadid korraldaja, on igal tiimil võimalus kord aastas minna Šveitsi laagrisse, et võistluspaadiga tutvuda ja treenida. On ajalooline, et meie tiim on esimene, kes neid paate saab proovima minna,” sõnas tiimi kuuluv Toomas Tõniste.

Alexander Kuusik, vastne noorte MM-i Zoom8 klassi medalist, on tiimi üks nooremaid liikmeid. Tema hinnangul motiveerib sellises suures sarjas osalemine teda ka edaspidi purjetamisega tegelema. “See on hea võimalus ka tipptasemel purjetajatega koos trenni teha ja nendega võistelda. Eriti jälgin Brasiilia tiimi, kelle koosseis kujuneb kindlasti väga võimsaks. Laagri põnevaim osa on kindlasti võistlusteks spetsiaalselt loodud kiiljahi proovimine ja selle tundma õppimine,” lausus Kuusik.

Võistluste ajaliin: