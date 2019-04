Karl-Martin Rammo hoiab maailma tippude seas 35. kohta

Täna peeti Laser Standard klassides taas kvalifikatsioonisõite. Sinises grupis kolm ja kollases grupis kaks. Rammo, kes purjetab Martin Arujaga kollases grupis, oli tänastes sõitudes finišis 6. ja 22. Kokkuvõttes tõstab see tulemus ebaõnnestunud avapäeva stardi järel Rammo 35. kohale.

Aruja tulemused tänastes sõitudes olid 46. ja 47. koht. Üldtabelis asetseb ta kolme peetud kvalifikatsioonisõidu järel 103. kohal.

Sinises grupis purjetav Georg Haud on kokkuvõttes 89. kohal. Haudi tulemused olid tänastes kvalifikatsioonisõitudes 37., 38. ja 45. koht.

Laser Standard klassis on kahe peetud võistluspäeva järel liidrikohal horvaat Tonci Stipanovic, teisel kohal asetseb hollandlane Duko Bos, kolmas on iirlane Fin Lynch, ent seda olukorras, üks kollane grupp on teinud sinisest ühe sõidu vähem.