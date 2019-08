Kärdla Cramo Race'i alustasid liidritena vennad Roihud, Paal ja Marvet ning Lilienthal ja Arge

49er klassis finišeerisid kõigis kolmes sõidus esimestena Juuso ja Henri Roihu. Nende järel on platseerunud teiseks Tõnis Haavel ja Anna Maria Sepp ning kolmandad on viie võistleva paadi seas Rufus Rytövaara ja Tobias Reiter.

29er klassis said täna kaks sõiduvõitu ning on sellega kuue tiimi seas haaranud liidripositsiooni Karel Paal ja Thor Kaspar Marvet. Helen Pais ja Helen Ausman on teisel kohal ning kolmandana järgnevad neile Jorgen Kuivonen ja Maris Seersant.

RS Feval olid samuti kahes sõidus kolmest kõigist konkurentidest üle Mia Marin Lilienthal ja Richard Marcus Arge, kes on 12 võistkonna hulgas esikohal Angeliina Maria Isabel Õunapi ja Lisbeth Taggu ning Romi Safini ja Britta Maipuu ees.

Võistlusrada asub sadama lähistel ning võistlussõidud on pealtvaatajatele kaldalt hästi jälgitavad. Laupäeval ja pühapäeval algusega kell 14 toimuvaid finaalsõite kommenteerib huvilistele kaldal purjetaja Brigita Sepp.

Kärdla Cramo Race koosneb kõigile klassidele kahest eraldi peetavast etapist, millest esimene lõpeb laupäeval ning teine pühapäeval.