Kaks eestlast on MM-i avapäeva järel esikaheksas

Rasmus Maalinn Foto: Ott Kallas

Täna algasid Rootsis Orsasjöni järvel jääpurjetamise DN klassi maailmameistrivõistlused. Avapäeval peetud kahe sõidu järel on eestlastest parimatel positsioonidel Rasmus Maalinn, kes on seitsmes, ja Argo Vooremaa, kes on kaheksas.