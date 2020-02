Juuso ja Henri Roihu tegid MM-il karjääri parima tiitlivõistluse

Neljapäeval ja laupäeval peetud finaalsõitudes finišeeris Eesti võistkond 12.,16., 21., 23. ja 10. tulemusega.

"Sõitsime siiani edukaima tiitlivõistluse, mille üle on hea meel. Pidev areng on meil põhieesmärgiks ning on alati hea tunne kui saame tõestust, et oleme osavamaks ja kiiremaks saanud," sõnas soodimees Henri Roihu. "Võistluse algus oli ülihea, kvalifikatsioonisõitudes sõitsime väga targalt ja tegime vähe vigu. Finaalsõitude esimene päev oli vaimselt väga raske, kuna rajapoole valikud olid enamjaolt valed ning sõidud möödusid pidevalt kohtasid kaotades. Tänasel viimasel päeval valitses meile meeldiv keskmisest tugevam tuul. Käisime esimese sõidu stardis ümber, kuna roolimehel libises grootsoot käest, kuid teise sõiduga jäime rahule hoolimata kontrakangi purunemisest stardis, mis piiras meil teistega sama kõrgust hoidmast. Tunneme pisut kurbust, et saime ka kuuest võistluspäevast ainult neljal võistelda, oleksime kindlasti tahtnud ja suutnud endast veel palju häid sõite välja pigistada."