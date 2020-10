Juuso ja Henri Roihu langesid kohtunike otsusega EM-il hõbegruppi

Eile õhtul olid Juuso ja Henri Roihu kvalifikatsioonisõitude tulemuste kokkuvõttes 30. kohal ning oleks pidanud seega pääsema kuldgruppi. Hilisõhtul selgus aga, et iirlastele on antud heastus esimese võistluspäeva tulemuste osas, mistõttu muutusid üldtulemused selliselt, et vennad Roihud langesid 31. kohale ja jäävad seega finaalseeriaks hõbegruppi.

Võistlust juhib 9 punktiga Horvaatia paatkond Sime ja Mihovil Fantela. EM-il võistleb 55 tiimi.

Reedest pühapäevani peetakse EM-il finaalsõidud, kus kvalifikatsiooni 30 paremat paatkonda purjetavad kuldgrupis ja ülejäänud hõbegrupis.