Joosep Karlson murdis end MK-etapil esikümnesse

Aerutamises on ühepaadil läbimurret sooritada üliraske ülesanne. Samas on see kahele Eesti olümpiakandidaadile – Kaspar Sulale ja Joosep Karlsonile – ainus tee.

Mingil määral soodsam positsioon oli Poznanis esimesel MK-etapil kanuumehel Joosep Karlsonil, kelle mitmekülgsus andis talle võimaluse panna end tippkonkurentsis proovile neljal distantsil. Nelja päeva jooksul tuli kokku kaheksa starti – mida ütleks selle koormuse kohta näiteks 800 meetri jooksja?

Joosep Karlsoni põhieesmärk oli 1000m, millele eelnevalt pani ta end proovile nii 200 kui 500m distantsil. Kõigil kolmel läbis ta edukalt eelsõitude ahela. Kui kahel distantsil jäi seekord laeks poolfinaal, siis 500m pääses ta B-finaali, mille lõpetas neljandana. Kokkuvõttes sai Joosep Karlson 13. koha.

Viimasel päeval sai ta kõva karastuse veel mitteklassikalisel 5000m distantsil, mille lõpetas kaheksanda kohaga.

“Kõige rohkem olen rahul 500m sõiduga. Vahetult selle eel valisin endale uue aeru, mis võimaldas kõrget tempot hoida lõpuni välja. Pikk distants oli rohkem tahtejõu kasvatamine, kus sain nii mõnelegi põhirivaalile selga näidata,” ütles Karlson.

“Siit on hea edasi Duisburgi minna, kus on loodetavast parem ilm - siin tegi keerutav tuul tingimused väga raskeks,” vihjas Karlson juba sel nädalal toimuvale teisele MK-etapile.

Puhtaverelisel sprinteril Kaspar Sulal oli samal ajal vaid üks võimalus – 200 meetri distants. Kahjuks langesid tal kõik halvad asjad ühele päevale.