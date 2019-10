Jaht Lenny võistkond on Melges 24 klassi MM-il avapäeva järel teisel kohal

Esimesel võistluspäeval peetud 3 sõitu lõpetas Lenny võistkond koosseisus roolimees Tõnu Tõniste, Toomas Tõniste, Tammo Otsasoo, Maiki Saaring ja Henri Tauts ühe 2. ja kahe 6. finišitulemusega, mis viivad nad 61 tiimi seas 2. positsioonile. Amatööride arvestuses kuulub Lenny'le aga liidrikoht.

Jaht Rock City võistkond koosseisus roolimees Tiit Vihul, Martin Müür, Ago Rebane, Triin Sarapuu ja Indrek Ulla on avapäeva järel 18. ning Yes Sir No Sir tiim koosseisus roolimees Tõnis Haavel, Anu Reiman, Raul Grigorjev, Tobias Reiter ja Tanel Tamm 44. kohal. Amatööride seas on nende positsioonideks vastavalt 10. ja 24. koht.

Üldarvestuses on võistluse liidriks itaallaste Bombarda tiim Andrea Pozzi juhtimisel, kolmas aga jällegi Itaalia tiim Maidollis Carlo Fracassoli käe all.

MM kestab laupäeva, 12. oktoobrini.