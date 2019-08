Ingrid Puusta oli eel-Olümpia medalisõidus kolmas

"Hoidsin oma kohta sealt kuni finišini ning olin enda ja poolatari Zofia Noceti-Klepacka vahele järnud piisavalt sõitjaid, et tõusta kokkuvõttes veel üks koht ja võtta sellelt eel-olümpia testvõistluselt kokkuvõttes kaheksas koht. Emotsioonid on väga suured ja olen näidanud, et suudan võistelda parimatega. Minu kiirus on enamikus tingimustes võrdne teiste sõitjate omaga ning kui keskendun, suudan väga hästi strateegiliselt ja taktikaliselt purjetada. Suutsin saavutada kõik oma eesmärgid, mis olin selleks võistluseks püstitanud ja minu ettevalmistused tasusid end ära. Nüüd ootavad mind ees mõned taastumispäevad ja siis juba Enoshima maailmakarika etapp, mis algab teisipäeval. Hiljem septembris toimuvad Garda järvel Itaalias RS:X maailmameistrivõistlused.”

Naiste RS:X klassis võitis kokkuvõttes hiinlanna Lu Yunxiu. Teiseks purjetas prantslanna Charline Picon ja kolmandaks iisraellanna Katy Spychakov.

Meeste ühepaadil Laser Standard purjetava Karl-Martin Rammo tänased sõidud lõppesid 23. ja 18. kohaga ning regati lõpptulemustes tuli 26. koht.

Meeste Laser klassis juhib enne medalisõitu rootslane Jesper Stalheim 32 punktiga. 3 punkti kaugusel on austraallane Tom Burton ja 5 punkti kaugusel norrakas Hermann Tomasgaard.

Eel-Olümpia toimub 17.-22. augustil Jaapanis Enoshimas. Võistlusformaat näeb Laser Standard klassile ette 10 ja RS:X klassile 12 sõidust koosnevat avaseeriat, millele järgneb viimasel võistluspäeval peetav ja topeltpunktid andev medalisõit, kuhu pääsevad vaid iga klassi 10 parimat. RS:X klassi võistlus lõpeb 21. augustil ja Laser klassi võistlus 22. augustil.

Ready Steady Tokyo nimelisel eel-Olümpia regatil osaleb 363 purjetajat, kellest 30 on juba võitnud medaleid Rio olümpiaregatilt ja 11 Londoni olümpiaregatilt. Eesti purjetajad Ingrid Puusta ja Karl-Martin Rammo kvalifitseerusid Tokyo 2020 olümpiaregatile esimesel kvalifikatsiooniregatil 2018 MMil Taanis Aarhusis.