Ingrid Puusta lõpetas uue olümpiaklassi maailmamängud 25. kohaga

Puusta sõitis veepinnal kõrgeid kiirusi arendava uue ekstreemsema purjelauaga 14 sõidus välja kohad 26, 21,15, 25, 23, 23, 15, 38 (mahaarvestatud), 24, 15, 31 (mahaarvestatud), 25, 31 (mahaarvestatud), 18.

“Võistluspäevad on olnud väga pikad ja väsitavad, tuuled hommikuti tugevamad ja õhtul pigem nõrgemad, käisime kaks korda vee peal. Uus olümpiaklass on tõeliselt lahe. Minu jaoks olid täiesti uued formaadid slaalom, mis oli mulle kõige võõram ja maratonisõit - need läksid mul vaatamata kõigele hästi. Viimasel päeval, laupäeval, sain veel kolm tugeva tuule sõitu sõita. Garda järv on võistlemiseks ilus koht ja väga tore oli jälle suures laevastikus startida ning võistelda, see tuleb ikka kasuks ka minu tavapärase RS:X klassi jaoks,” kinnitas Puusta.