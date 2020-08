Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja etapi avapäeval purjetati nõrgas tuules

Laser Standard klassis läks 1 punktiga juhtima kaks sõiduvõitu saanud Karl-Martin Rammo. Teisel kohal on 14 mehe seas 2 punktiga Silver Vahstein ning kolmas sama punktiarvuga Bo Aaron Kooser. Laser Radial klassi liidriks on avapäeva järel leedulanna Viktorija Andrulyte, kellel on 1 punkt. Aleksander Kuusik on 2 punktiga 28 võistleja seas teisel kohal ning Hugo Vaino 3 punktiga kolmas. Karolin Härm on 1 punktiga esikohal 48 osaleva sportlasega Laser 4.7 klassis. Teine positsioon kuulub 2 punktiga Kuldar Paalbergile ning kolmas Georg Erik Ristalile, kellel on samuti 2 punkti.

Zoom8 klassis on juhtpositsioonil Oliver Iida, kelle skooris on praegu 1 punkt. Teisel kohal on sama punktiarvuga Elisabeth Ristmets ning kolmas on 41 sportlase konkurentsis 2 punktiga Gretel Kurgpõld. Optimist klassi Eesti meistrivõistluste grupis sõitis avapäeval kõige paremini Andrias Sepp, kes võistlust 1 punktiga juhib. 2 punktiga on 57 sportlase seas teisel kohal Kaur Vesberg ja samuti 2 punktiga on kolmas Martin Rahnel. Optimisti juunioride grupis oli täna edukaim Johan Frederik Velström, kellel on 1 punkt. Teine on samuti 1 punktiga Uku Meejärv ja kolmandal kohal on 35 noore hulgas 2 punktiga Anni Tulviste.