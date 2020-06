Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja etapi avapäev möödus purjelaudurite jaoks kaldal

Täna valitsenud palav ja tuulevaikne suurepärane rannailm ei olnud hea surfiilm ning Techno 293, Formula ja Windsurf Foil klassides võistlevad sportlased pidid tuuleolude soodsamaks muutumist lootes leidma lõõskavas palavuses endale kaldapealset tegevust ja jahutust. Kui ilm ka õhtu eel rohkemat tuult ei tõotanud, tuli päev ainsagi sõiduta lõppenuks lugeda. Homseks teiseks võistluspäevaks on õnneks oodata paremaid tuuleolusid. Pühapäeva esimese sõidu hoiatussignaal on plaanis anda kell 11.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.