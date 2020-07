Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sari jätkub kahepaatidel Kärdla Race'il

"Meil on väga suur rõõm ja au Eesti meistrivõistluste etappi teist aastat järjest võõrustada. Oleme omalt poolt teinud parima, et võistlus kulgeks sujuvalt. Nüüd jääb loota vaid headele ilmaoludele," sõnas Kärdla Race'i korraldava Jahtklubi Dago kommodoor Meren Tamm.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Juuni keskel Pärnus toimunud avaetapi järel on RS Feva klassis sarja liidriteks Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu. 29er klassis on esikohal Mari-Ann Raud ja Maris Seersant, 49er / 49erFX klassis aga Juuso ja Henri Roihu. 470 klassis seilasid esimesel etapil kõige paremini Jakob Haud ja Märten Mikk. F18 / Nacra 15 klassis on liidripositsioonil Karolin Härm ja Richard Marcus Arge.

Võistluse avavad reedel kell 13:00 Kärdla sadamas pidulikult Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik, Jahtklubi Dago kommodoor Meren Tamm ja Eesti Jahtklubide Liidu juhatuse liige Sven Nuutmann.

Esimese võistlussõidu hoiatussignaal antakse reedel kell 15. Laupäeval ja pühapäeval on sõidud planeeritud algusega kell 11. 49er / 49erFX ning F18 / Nacra 15 klassidele toimuvad võistlussõidud ainult laupäeval ja pühapäeval.

Koroonaviirusest tulenevalt on soovituslik kaldal järgida 2+2 reeglit ning ka merel vältida lähikontakte. Võistlusele registreerimine käib täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult puri.ee kalendris regati infolehel. Võistluse avamine ja autasustamine toimuvad sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel selgub kõigi võistlejate seast ka sarja toetaja Garmini poolt välja pandud loosiauhinna saaja.

Kärdla Race'i korraldab Jahtklubi Dago koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga.