Elisabeth Ristmets on Zoom 8 klassi EM-il tõusnud esikolmikusse

Tüdrukutel on võistluse teise päeva lõpuks peetud kuus sõitu, millest neli toimusid täna. Väga tugeva avapäeva teinud Elisabeth Ristmets lõpetas tänase päeva üldarvestuses 3. kohal ning parandas eilsega võrreldes oma tulemust kahe koha võrra. Karolin Härm tegi tänaste sõitudega tubli hüppe ülespoole ning on eilselt 19. kohalt tõusnud kokkuvõttes 7. kohale. Susanna Silluta positsiooniks on 22. koht. Eilse päeva lõpetas Silluta 20. kohal. Britta Maipuu lõpetas tänase nii nagu eilegi, 24. kohal. Romi Safin on aga eilselt 23. kohalt langenud 26. kohale.

Poiste arvestuses, kui on peetud viis sõitu, on meie edukaimana Tristan Šaraškin hetkel 8. kohal. Eilsega võrreldes on Šaraškin tulemust parandanud nelja koha võrra. Aleksander Kuusik, kes eile oli päeva lõpus 19. kohal, on tänasega tublisti tulemust parandanud ning on hetkel 12. kohal. Henry-Mark Andresson on üldarvestuses 28. kohal ning on eilsega võrreldes langenud 10. kohta. Henry Rauniste lõpetas tänase 36. kohal ning Richard Marcus Arge 40. kohal, mõlemad poisid on avapäevaga võrreldes kolm kohta tahapoole nihkunud. Trevor Nõmmiku tänane positsioon on üldearvestuses sama mis eile, 42. koht.