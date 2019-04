Eestlased purjetamise MK-l medalisõitu ei pääsenud

Tänasel neljandal võistluspäeval peeti Genovas Laser Standard klassi esimene ja ühtlasi ka viimane finaalsõit. Karl-Martin Rammo, kes võitles end rasketes tingimustes kuldgruppi, oli tänases sõidus 51. Üldarvestuses jäi Rammo 44. positsioonile.

Rammo kommenteeris eilse võistluspäeva järel heidutavaid ilmaolusid: "Tundub järjest enam, et polnud parim otsus siia võistlema tulla. Saan aru, et tuult on vähe ja kõigil on raske ja me üritame, aga kui tuul ikka 60 kraadi keerab ja korraldusmeeskond seda katkestamise vääriliseks ei lahterdata, siis jääb vägisi mulje, et päris purjetamisoskuse arengusse see regatt just väga palju ei panusta."

Georg Haud ja Martin Aruja jätkasid võistlust hõbegrupis ning täna peetud ainsas sõidus olid nende kohad vastavalt 35. ja 44. Seitsme peetud sõidu tulemusel on Haudi lõpptulemuseks Maailma Karikal 95. koht ja Aruja tulemuseks jäi 107. koht.

Homme toimuvasse Laser Standard klassi medalisõitu läheb liidrikohalt Pavlos Kontides Küproselt, teine on Jonatan Vadnai Hungarist ning kolmas Hermann Tomasgaard Norrast. Kokku osaleb medalisõidus klassi kümme parimat.