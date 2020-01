Eesti pälvis maineka purjetamisvõistluse korraldamisõiguse

Kalevi Jahtklubil on suured kogemused nii avamerepurjeregattide kui ka muude rahvusvaheliste svertpaatide ja kiiljahtide suurvõistluste korraldamisel. Kuna 2021. aasta augustis toimuvad Pirital ka avamerepurjetamise ORC (Offshore Racing Congress) maailmameistrivõistlused, saavad regattide korraldajad hea võimaluse ennast tõestada ja näha suve jooksul Tallinna lahel hulgaliselt maailma purjetamisparemikku!

Folkboot ehk Põhjamaade rahvapaat on 7,7-meetrine klassikaline purjejaht. 1942. aastast saadik valmistatavaid jahte purjetab üle maailma siiani üle 4000. Eestis on Folkboodil pikk ajalugu, kuna Tallinna Sportlaevade Katsetehases valmis aastatel 1968-1977 üle 170 Folkboodi. Oma pika kiilu, rahulikkuse, suure merekindluse ja klassikaliselt kaunite joontega sobib folkboot suurepäraselt Läänemere vetesse. Seetõttu on suurimad Folkboodilaevastikud just Taanis, Saksamaal, Rootsis, Soomes ja Hollandis, aga üllatuslikult levivad need jahid ka USAs San Francisco tuulisel lahel.