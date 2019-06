Eesti meistrivõistluste avasarjas on Zoom8 klassis jätkuvalt liidrikohal Ristmets, Laser 4.7 ja Optimist klassis esikohal lätlased

Kõigis kolmes võistlusklassis peeti täna neli sõitu. Seda vaatamata kiuslikule ilmale, mil tihti muutus tuulesuund ning lainekõrgus merel oli heitlik ja muutlik.

Zoom8 klassis on tänase päeva lõppedes ning seitsme seni peetud sõidu tulemusena sarnaselt eilsele liidrikohal Elisabeth Ristmets. Teiseks on tõusnud Romi Safin ning kolmandal kohal on eile teisel positsioonil lõpetanud Tristan Šaraškin.

Laser 4.7 klassis tõusis tänase nelja sõidu tulemusena liidriks lätlane Eduards Plavins, kes võitis täna neljast kaks sõitu. Teiseks on langenud eilne liider Sten-Markus Andresson ning kolmandal kohal on endiselt Liis Annus.

Optimist klassis on tänase päeva kokkuvõttes esikohal lätlane Richards Muncins. Teisel positsioonil asetseb samuti lätlane, Emils Amsils ning kolmas on eile teisena lõpetanud Mia Marin Lilienthal.

Optimist klassi kuldgrupis võistlesid täna eilsete tulemuste põhjal 45 esimest purjetajat ning ülejäänud 31 purjetajat sõitis hõbelaevastikus. Homme jätkavad aga hõbegrupi tänased kolm esimest purjetajat, Uku Vesberg, Karl Markus Kaal ja Lisett Aasmets, võistlemist kuldgrupis,

Saaremaa Merispordi Seltsi regatil toimuvad Zoom8 ja Laser 4.7 klasside kvalifikatsioonisõidud, kus stardivad kõik purjekad koos, reedest pühapäeva lõunani. Esimesed kolm kvalifitseeruvad otse finaali ning neljanda kuni kümnenda koha purjetajad poolfinaali. Neljandaks finaalis osalejaks on poolfinaali võitja. Lõpptulemused esimesest kuni neljanda kohani selguvad finaalsõidu põhjal.